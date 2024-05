Previsioni Meteo Messina: il bollettino per oggi domenica 19 maggio

StrettoWeb

Domani, Domenica 19 Maggio, a Messina il meteo prevede una giornata caratterizzata da cielo coperto e nubi sparse. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i 19,1°C e i 25,9°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori compresi tra i 19,3°C e i 26,1°C.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa sarà piuttosto alta, con valori che raggiungeranno il 99%. La velocità del vento sarà prevalentemente leggera, con raffiche che potranno arrivare fino a 36,7km/h. L’umidità si manterrà intorno al 70-86% durante le prime ore del giorno.

Nel pomeriggio, la situazione non cambierà significativamente, con cielo coperto al 100% e temperature che si attesteranno intorno ai 24,3°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche che potranno toccare i 32km/h.

Verso sera, è prevista la possibilità di piogge leggere, con una copertura nuvolosa al 26% e temperature che si abbasseranno intorno ai 19,8°C. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno arrivare fino a 23,3km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina per Domenica 19 Maggio indicano una giornata con cielo coperto, nubi sparse e possibili piogge leggere. Le temperature si manterranno su valori primaverili, con una leggera variabilità nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del vento, che potrebbero risultare più intense durante la serata.

Tutti i dati meteo di Domenica 19 Maggio a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 nubi sparse +19.7° perc. +20° Assenti 10.6 SSE max 17.9 Scirocco 85 % 1011 hPa 7 cielo coperto +22.9° perc. +23° Assenti 4.8 SSE max 8 Scirocco 70 % 1012 hPa 10 cielo coperto +25.4° perc. +25.5° Assenti 5.6 SSE max 7.5 Scirocco 61 % 1012 hPa 13 cielo coperto +23.2° perc. +23.4° prob. 17 % 20.1 S max 32 Ostro 70 % 1012 hPa 16 cielo coperto +23.8° perc. +24° prob. 17 % 6.8 S max 10.3 Ostro 67 % 1010 hPa 19 pioggia leggera +19.8° perc. +20.1° 0.17 mm 13.6 SSE max 23.3 Scirocco 87 % 1010 hPa 22 nubi sparse +19.1° perc. +19.3° prob. 5 % 12.2 SSE max 17.4 Scirocco 88 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:40 e tramonta alle ore 20:08

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.