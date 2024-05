Previsioni Meteo Messina: il bollettino per il weekend

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Messina indicano che Venerdì il cielo sarà coperto durante la notte, con temperature intorno ai +17,6°C. Durante il giorno, le nubi si diraderanno e il cielo sarà sereno nel pomeriggio, con temperature massime di +22,9°C. Sabato, le nubi saranno presenti con temperature stabili, mentre Domenica si prevede un cielo coperto al mattino e sereno nel pomeriggio, con temperature gradevoli. In generale, il fine settimana sarà caratterizzato da condizioni meteo stabili e piacevoli, ideali per trascorrere del tempo all’aperto.

Venerdì 24 Maggio

Nella notte a Messina, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 95%. Le temperature si attesteranno intorno ai +17,6°C, con una leggera percezione di freddo a +17,3°C. Il vento soffierà a 6,1km/h provenendo da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 9,3km/h. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità si manterrà al 72% con una pressione atmosferica di 1018hPa.

Durante la mattina, le nubi saranno sparse con una copertura del 53%. Le temperature saliranno fino a +20,2°C, con una percezione di +19,8°C. Il vento aumenterà leggermente a 8,6km/h provenendo da Nord. L’umidità diminuirà al 60% mantenendo la pressione atmosferica a 1019hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di +22,9°C, con una percezione di +22,5°C. Il vento sarà leggero a 10,2km/h proveniente da Nord Est. L’umidità salirà leggermente al 51% con una pressione atmosferica di 1018hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa bassissima al 3%. Le temperature si abbasseranno a +18,2°C, con una percezione di +17,8°C. Il vento sarà debole a 3,6km/h provenendo da Est – Nord Est. L’umidità si manterrà al 67% con una pressione atmosferica di 1018hPa.

Sabato 25 Maggio

Durante la notte, le nubi saranno sparse con una copertura del 55%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +18,2°C, con una percezione di +17,7°C. Il vento sarà leggero a 3km/h provenendo da Nord – Nord Est. L’umidità sarà al 63% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Nella mattinata, il cielo sarà nuvoloso con una copertura del 64%. Le temperature saliranno fino a +23,1°C, con una percezione di +22,5°C. Il vento sarà debole a 0,7km/h provenendo da Nord Est. L’umidità diminuirà al 42% mantenendo la pressione atmosferica a 1016hPa.

Durante il pomeriggio, le nubi saranno sparse con una copertura del 69%. Le temperature massime saranno di +23,7°C, con una percezione di +23,3°C. Il vento sarà leggero a 4,1km/h provenendo da Nord Est. L’umidità salirà al 47% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

In serata, le nubi saranno sparse con una copertura del 63%. Le temperature si abbasseranno a +18,6°C, con una percezione di +18,6°C. Il vento aumenterà leggermente a 9,1km/h provenendo da Nord – Nord Est. L’umidità salirà all’80% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Domenica 26 Maggio

Durante la notte, le nubi saranno sparse con una copertura del 66%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +18,3°C, con una percezione di +18,3°C. Il vento sarà moderato a 7,1km/h provenendo da Nord. L’umidità sarà al 79% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Nella mattinata, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa all’85%. Le temperature saliranno fino a +21,2°C, con una percezione di +21,1°C. Il vento aumenterà a 12,2km/h provenendo da Nord – Nord Ovest. L’umidità si manterrà al 66% con una pressione atmosferica di 1018hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di +21,8°C, con una percezione di +21,7°C. Il vento sarà moderato a 14,5km/h provenendo da Nord – Nord Ovest. L’umidità si manterrà al 63% con una pressione atmosferica di 1018hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa bassissima al 6%. Le temperature si abbasseranno leggermente a +17,4°C, con una percezione di +17,4°C. Il vento sarà leggero a 5,5km/h provenendo da Nord. L’umidità si manterrà all’85% con una pressione atmosferica di 1020hPa.

In conclusione, il fine settimana a Messina si prospetta con condizioni meteo stabili e temperature gradevoli. Si consiglia di godersi le giornate all’aperto, approfittando del bel tempo previsto.

