Previsioni Meteo Messina: il bollettino per domani mercoledì 15 maggio

Le previsioni meteo per Mercoledì 15 Maggio a Messina prevedono una giornata caratterizzata da nubi sparse al mattino, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata fino a cielo coperto nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno piuttosto stabili durante la giornata, con valori che oscilleranno tra i +17,5°C e i +22,4°C.

Durante la notte, le nubi sparse saranno presenti con una copertura nuvolosa che varierà tra il 60% e il 80%. Le temperature si attesteranno intorno ai +17,5°C.

Al risveglio, durante la mattina, il cielo sarà nuvoloso con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 82%. Le temperature si alzeranno leggermente, arrivando a +22,4°C.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime saranno di +21,8°C.

In serata, la situazione non cambierà, con un cielo coperto al 100% e temperature che si manterranno intorno ai +20,1°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto e temperature piuttosto stabili. Le condizioni meteo per i prossimi giorni a Messina sembrano confermare un trend simile, con cielo nuvoloso e temperature che si manterranno su valori simili.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 15 Maggio a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +17.6° perc. +17.7° Assenti 14.5 SSE max 24.3 Scirocco 90 % 1010 hPa 5 nubi sparse +18.2° perc. +18.4° Assenti 17.1 SSE max 28.8 Scirocco 86 % 1009 hPa 8 nubi sparse +21.3° perc. +21.3° prob. 2 % 16.3 S max 25.2 Ostro 70 % 1010 hPa 11 cielo coperto +21.5° perc. +21.5° Assenti 12.2 SSO max 20.4 Libeccio 69 % 1011 hPa 14 cielo coperto +20.8° perc. +20.9° Assenti 20.4 S max 30.4 Ostro 76 % 1009 hPa 17 cielo coperto +20.1° perc. +20.3° Assenti 20.3 S max 32.6 Ostro 80 % 1009 hPa 20 nubi sparse +18.7° perc. +18.8° prob. 4 % 18.4 SSE max 31.4 Scirocco 81 % 1010 hPa 23 nubi sparse +20.4° perc. +20.3° Assenti 22.3 SSE max 36.5 Scirocco 66 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:44 e tramonta alle ore 20:04

