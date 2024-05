Previsioni Meteo Enna: tutti i dettagli per domani venerdì 31 maggio

StrettoWeb

Venerdì 31 Maggio a Enna si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +14,8°C e i +28,8°C. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore rispetto ai valori reali, ma comunque gradevole.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai +19,7°C alle 06:00, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +28,5°C alle 11:00. Il vento soffierà da Sud Ovest con intensità crescente, fino a diventare una brezza vivace.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa. Le temperature massime si registreranno intorno ai +28,8°C alle 12:00, per poi mantenersi stabili durante il resto del pomeriggio. Il vento sarà sempre proveniente da Sud Ovest, con una brezza vivace che potrebbe raggiungere i 25,8km/h.

In serata, il cielo resterà sereno senza nuvole, e le temperature inizieranno a diminuire gradualmente. Alle 18:00 si attesteranno intorno ai +21,6°C, per scendere a +16,9°C verso le 23:00. Il vento sarà ancora proveniente da Sud Ovest, ma con una intensità più contenuta rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 31 Maggio a Enna indicano una giornata caratterizzata da condizioni climatiche stabili e piacevoli, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Enna si mantengono stabili, con clima asciutto e temperature che dovrebbero rimanere su valori simili.

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +14.8° perc. +14.2° Assenti 3.1 N max 3.6 Tramontana 73 % 1011 hPa 5 poche nuvole +17.2° perc. +16.6° Assenti 2.4 OSO max 3 Libeccio 60 % 1012 hPa 8 cielo sereno +23.7° perc. +23.2° Assenti 11.1 SO max 13 Libeccio 40 % 1012 hPa 11 cielo sereno +28.5° perc. +27.3° Assenti 21.9 OSO max 24.4 Libeccio 27 % 1012 hPa 14 cielo sereno +28.2° perc. +27.2° Assenti 23.1 SO max 24.5 Libeccio 28 % 1011 hPa 17 cielo sereno +24.6° perc. +24° Assenti 18.4 SO max 22 Libeccio 35 % 1012 hPa 20 cielo sereno +18.1° perc. +17.4° Assenti 4.7 SSE max 4.8 Scirocco 55 % 1015 hPa 23 cielo sereno +16.9° perc. +16.1° Assenti 2.1 SSO max 2.9 Libeccio 58 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:02 e tramonta alle ore 05:02

