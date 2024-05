Previsioni Meteo Enna: tutti i dettagli per domani sabato 1 giugno

StrettoWeb

Sabato 1 Giugno a Enna si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente fino a raggiungere il suo picco intorno alle ore 14:00 con nubi sparse al 77%. Nel pomeriggio, le nubi tenderanno a diradarsi, lasciando spazio a poche nuvole e infine a un cielo sereno verso sera.

Le temperature si manterranno piuttosto miti durante la giornata, con valori che oscilleranno tra i +15,6°C delle prime ore del mattino e i +30,4°C intorno alle 13:00. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore alla temperatura effettiva, garantendo un certo grado di comfort termico.

Il vento soffierà principalmente da direzione Sud, con intensità che aumenterà nel corso della giornata. Si prevedono raffiche di vento leggere, che potranno raggiungere i 24,2km/h durante il pomeriggio.

Le precipitazioni saranno assenti per l’intera giornata, con un’umidità che si manterrà intorno al 20-30% fino al pomeriggio, per poi aumentare leggermente verso sera.

In base alle previsioni meteo attuali, nei prossimi giorni a Enna si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un cielo sempre più sereno e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.9° perc. +15.1° Assenti 1.4 S max 2.7 Ostro 57 % 1015 hPa 5 nubi sparse +18° perc. +17.2° Assenti 0.9 NNO max 2.7 Maestrale 50 % 1016 hPa 8 poche nuvole +25.4° perc. +24.7° prob. 4 % 9.8 S max 13.5 Ostro 29 % 1016 hPa 11 poche nuvole +29.3° perc. +27.8° Assenti 16.2 S max 21.2 Ostro 23 % 1015 hPa 14 nubi sparse +29.3° perc. +27.8° Assenti 18.8 S max 21.2 Ostro 24 % 1015 hPa 17 nubi sparse +23.4° perc. +22.8° Assenti 10.8 ESE max 14.5 Scirocco 42 % 1016 hPa 20 cielo sereno +17.3° perc. +16.7° Assenti 8.7 E max 10.4 Levante 63 % 1017 hPa 23 poche nuvole +15.6° perc. +15° Assenti 8.4 ENE max 10.1 Grecale 69 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:02 e tramonta alle ore 05:02

