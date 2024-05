Previsioni Meteo Enna: tutti i dettagli per domani lunedì 6 maggio

StrettoWeb

Previsioni Meteo a Enna per Lunedì 6 Maggio

Le previsioni meteo per Lunedì 6 Maggio a Enna prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima raggiungerà i 24,9°C nel primo pomeriggio, mentre la minima si attesterà sui 8,4°C nelle prime ore del mattino. L’umidità relativa oscillerà tra il 22% e il 61%, con una pressione atmosferica costante intorno ai 1017hPa.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa variabile tra il 4% e il 42%. Le temperature si manterranno piuttosto stabili intorno ai 9-10°C, con leggere raffiche di vento provenienti prevalentemente da Ovest.

Al risveglio, il mattino si presenterà con cielo sereno e qualche nube sparsa, con una temperatura che salirà gradualmente fino a superare i 21°C. Nel corso del pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma senza prevedere precipitazioni. Il vento soffierà con intensità moderata da Sud Ovest.

La situazione rimarrà stabile anche durante la sera, con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 12-14°C. Il vento perderà progressivamente di intensità, mantenendo comunque una direzione costante da Sud.

In conclusione, Lunedì 6 Maggio a Enna si prospetta una giornata all’insegna della stabilità e del bel tempo, ideale per svolgere attività all’aperto. Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un mantenimento delle condizioni di serenità e stabilità, con temperature che si manterranno piuttosto miti e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Lunedì 6 Maggio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +9.1° perc. +9.1° Assenti 3 O max 3.4 Ponente 60 % 1017 hPa 5 cielo sereno +10.7° perc. +9.2° Assenti 2.9 O max 3.2 Ponente 55 % 1018 hPa 8 nubi sparse +19.8° perc. +18.6° Assenti 5.9 OSO max 6.3 Libeccio 32 % 1017 hPa 11 nubi sparse +24.1° perc. +23.2° Assenti 15.6 SO max 15.3 Libeccio 24 % 1015 hPa 14 cielo sereno +24.4° perc. +23.6° Assenti 18.6 SO max 16.3 Libeccio 24 % 1014 hPa 17 nubi sparse +19.8° perc. +18.8° Assenti 12.3 SSO max 15.8 Libeccio 37 % 1015 hPa 20 cielo sereno +12° perc. +10.9° Assenti 5.9 OSO max 5.9 Libeccio 62 % 1017 hPa 23 poche nuvole +10.9° perc. +9.7° Assenti 2.4 NO max 3.9 Maestrale 63 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:58 e tramonta alle ore 19:59

