Previsioni Meteo Enna: il bollettino per domani martedì 28 maggio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 28 Maggio a Enna prevedono una giornata caratterizzata da condizioni variabili. Al mattino, si avrà un cielo con nubi sparse e una copertura nuvolosa intorno al 31%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,7°C, con una percezione di +21,8°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con una velocità di 11,6km/h, mentre l’umidità sarà del 30% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Nel corso della mattinata, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con nubi sparse e temperature in lieve aumento. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 70%, con temperature che si abbasseranno intorno ai +23,2°C. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità di 21,7km/h, mentre l’umidità salirà al 38%.

In serata, il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa intorno al 59%. Le temperature si abbasseranno fino a +14,4°C, con una percezione di +13,7°C. Il vento sarà proveniente da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 4km/h, mentre l’umidità aumenterà al 66%.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Enna indicano un’alternanza di giornate con cielo sereno e nubi sparse, senza precipitazioni significative in vista. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con venti di intensità variabile. Si consiglia di monitorare costantemente l’evolversi delle condizioni meteo tramite fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 28 Maggio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.4° perc. +11.5° Assenti 2.3 O max 2.7 Ponente 71 % 1017 hPa 5 cielo coperto +14.4° perc. +13.5° Assenti 4.4 O max 5.3 Ponente 61 % 1017 hPa 8 nubi sparse +20.8° perc. +19.9° Assenti 7.5 ONO max 9.6 Maestrale 36 % 1016 hPa 11 poche nuvole +25.5° perc. +24.8° Assenti 10.3 O max 18 Ponente 26 % 1015 hPa 14 nubi sparse +25° perc. +24.4° Assenti 11.5 OSO max 19.3 Libeccio 31 % 1013 hPa 17 nubi sparse +21.9° perc. +21.3° Assenti 9.8 SO max 16.8 Libeccio 41 % 1014 hPa 20 cielo sereno +15.9° perc. +15° Assenti 1.4 SE max 3 Scirocco 58 % 1016 hPa 23 poche nuvole +14.4° perc. +13.7° Assenti 3.8 OSO max 4 Libeccio 66 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:43 e tramonta alle ore 20:17

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.