Previsioni Meteo Enna: il bollettino per domani lunedì 13 maggio

Lunedì 13 Maggio a Enna si prevede una giornata con condizioni meteorologiche variabili. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 88%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,4°C, con una percezione di +19,5°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a una velocità di 8,5km/h, con raffiche leggere fino a 9,7km/h. L’umidità sarà del 37% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1017hPa.

Nel corso della giornata, le condizioni meteo tenderanno a migliorare leggermente. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà e la copertura nuvolosa diminuirà al 71%. Le temperature massime saranno di +24°C, con una percezione di +23,3°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 17,2km/h, con raffiche fino a 17km/h. L’umidità si manterrà intorno al 31% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 9%. Le temperature caleranno fino a +15,8°C, con una percezione di +14,8°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud – Sud Ovest a una velocità di 6,7km/h. L’umidità aumenterà al 54% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1013hPa.

In conclusione, Lunedì 13 Maggio a Enna si prevede una giornata con condizioni meteo variabili, con cielo coperto al mattino, schiarite nel pomeriggio e sereno in serata. Le temperature massime saranno di +24°C, mentre le minime si attesteranno sui +10,8°C durante la notte. Il vento sarà generalmente leggero, con raffiche moderate nel pomeriggio. L’umidità si manterrà su valori medi, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni del tempo a Enna nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +10.8° perc. +10.1° Assenti 3.2 NNO max 3.8 Maestrale 84 % 1018 hPa 5 nubi sparse +12.9° perc. +12.2° Assenti 1.4 N max 2.4 Tramontana 73 % 1018 hPa 8 cielo coperto +20.4° perc. +19.5° Assenti 8.5 SSO max 9.7 Libeccio 37 % 1017 hPa 11 nubi sparse +24° perc. +23.3° Assenti 17.2 SO max 17 Libeccio 31 % 1015 hPa 14 cielo sereno +23.8° perc. +23° Assenti 18.6 SSO max 14.4 Libeccio 30 % 1013 hPa 17 cielo sereno +19.8° perc. +18.9° Assenti 12.5 SSO max 14.8 Libeccio 42 % 1013 hPa 20 nubi sparse +13.5° perc. +12.6° Assenti 3.3 S max 3.4 Ostro 64 % 1014 hPa 23 pioggia leggera +13.6° perc. +12.8° 0.1 mm 1.1 NNO max 3.5 Maestrale 68 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:52 e tramonta alle ore 20:06

