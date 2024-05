Previsioni Meteo Catania: tutti i dettagli per domani giovedì 23 maggio

StrettoWeb

Giovedì 23 Maggio a Catania si prospetta una giornata con condizioni meteo stabili e piacevoli. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, con temperature che si aggireranno intorno ai +19°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 5,9km/h provenienti da Ovest – Nord Ovest.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa in diminuzione, e le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i +25,9°C intorno alle 11:00. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potranno arrivare fino a 13,4km/h provenienti da Sud – Sud Est.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con poche nuvole sparse e temperature che si attesteranno intorno ai +27°C. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno raggiungere i 18,8km/h provenienti da Est – Sud Est.

Nel tardo pomeriggio e in serata, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse e cielo coperto. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +20°C. Il vento soffierà da Sud Est con una velocità di 17,5km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 23 Maggio a Catania indicano una giornata all’insegna della stabilità, con cielo sereno nelle prime ore del giorno e un aumento della copertura nuvolosa nel tardo pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno piacevoli, con un leggero aumento durante la mattina e un lieve calo verso la sera. Il vento sarà generalmente leggero, con raffiche che potranno aumentare leggermente durante la giornata. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle eventuali variazioni delle condizioni meteo consultando le previsioni del tempo aggiornate.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +18.7° perc. +18° Assenti 4.5 ONO max 5.9 Maestrale 55 % 1018 hPa 5 cielo sereno +19.2° perc. +18.5° Assenti 3.2 NE max 4.8 Grecale 51 % 1018 hPa 8 cielo sereno +22.8° perc. +22.2° Assenti 4.2 SSE max 4.4 Scirocco 42 % 1018 hPa 11 cielo sereno +25.9° perc. +25.4° Assenti 5.9 SSE max 13.4 Scirocco 32 % 1017 hPa 14 poche nuvole +25.3° perc. +24.9° Assenti 18.2 ESE max 18.5 Scirocco 40 % 1017 hPa 17 poche nuvole +23.2° perc. +22.8° Assenti 13.1 SE max 18.4 Scirocco 47 % 1017 hPa 20 cielo coperto +21.1° perc. +20.7° Assenti 4.1 SE max 8.1 Scirocco 54 % 1019 hPa 23 cielo coperto +20° perc. +19.5° Assenti 4.7 OSO max 6.2 Libeccio 55 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:42 e tramonta alle ore 20:10

