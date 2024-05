Previsioni Meteo Catania: il bollettino per domani venerdì 3 maggio

StrettoWeb

Venerdì 3 Maggio a Catania si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel corso della giornata si prevede un aumento delle nubi sparse. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +14,2°C e i +21,8°C.

Durante la mattina, il vento soffierà con intensità variabile da 2,6km/h a 7,5km/h, provenendo prevalentemente da direzione Ovest – Nord Ovest. Nel pomeriggio, la velocità del vento aumenterà fino a raggiungere i 14,1km/h, con direzione Est – Sud Est. Le raffiche di vento potranno arrivare fino a 23,3km/h.

L’umidità relativa si manterrà intorno al 40-45% durante la giornata, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1015-1016hPa. Non sono previste precipitazioni significative per Venerdì 3 Maggio a Catania.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Catania si prevede un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un cielo tendenzialmente sereno o poco nuvoloso. Le temperature dovrebbero mantenersi stabili, con valori che si aggireranno attorno ai +20°C durante il giorno e ai +15°C durante la notte. Il vento potrebbe risultare ancora moderato, ma senza raggiungere picchi di intensità elevata.

In conclusione, Venerdì 3 Maggio a Catania si prospetta una giornata con condizioni meteo abbastanza gradevoli, ideali per svolgere attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare costantemente le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 3 Maggio a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.2° perc. +14.3° Assenti 7.1 ONO max 18 Maestrale 61 % 1016 hPa 5 cielo sereno +14.6° perc. +13.5° Assenti 6 ONO max 14.9 Maestrale 51 % 1016 hPa 8 cielo sereno +19.2° perc. +18.1° Assenti 6.3 OSO max 18.4 Libeccio 35 % 1016 hPa 11 nubi sparse +21.6° perc. +20.8° Assenti 1.9 SE max 23.3 Scirocco 34 % 1016 hPa 14 nubi sparse +20.6° perc. +19.9° Assenti 9 SE max 22.5 Scirocco 43 % 1015 hPa 17 nubi sparse +19.5° perc. +18.5° Assenti 7.6 O max 26 Ponente 39 % 1015 hPa 20 cielo coperto +16.5° perc. +15.4° Assenti 10.3 NNO max 22.6 Maestrale 46 % 1017 hPa 23 nubi sparse +14.5° perc. +13.2° Assenti 15.1 O max 28.4 Ponente 48 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:58 e tramonta alle ore 19:53

