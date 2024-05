Previsioni Meteo Caltanissetta: tutti i dettagli per domani sabato 4 maggio

StrettoWeb

Sabato 4 Maggio a Caltanissetta si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente nel corso della giornata, fino a raggiungere il massimo livello di nuvole sparse nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, mentre le temperature si attesteranno intorno ai +6°C. Le prime ore del mattino vedranno una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con temperature che si manterranno intorno ai +6-7°C.

Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con una temperatura che raggiungerà i +11°C. Durante il pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con una probabilità di piogge assenti, e le temperature si manterranno intorno ai +20°C.

Nel tardo pomeriggio e in serata, le nuvole sparse lasceranno spazio a una copertura nuvolosa leggermente inferiore, con temperature che scenderanno gradualmente fino ai +6-7°C durante la notte successiva.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Caltanissetta, si prevede un leggero aumento della copertura nuvolosa e delle temperature, con possibili precipitazioni nel corso della settimana. È consigliabile prestare attenzione agli aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 4 Maggio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +5.9° perc. +4.7° Assenti 6.3 NNO max 5.8 Maestrale 71 % 1018 hPa 5 nubi sparse +7.5° perc. +6.5° Assenti 6.5 NNO max 6.7 Maestrale 68 % 1018 hPa 8 nubi sparse +16.9° perc. +15.5° Assenti 16.8 NO max 25.5 Maestrale 30 % 1017 hPa 11 nubi sparse +20.6° perc. +19.4° Assenti 24.1 NO max 31.1 Maestrale 24 % 1016 hPa 14 cielo coperto +20° perc. +18.8° Assenti 24.2 NNO max 30.4 Maestrale 27 % 1016 hPa 17 nubi sparse +15.4° perc. +13.9° Assenti 18.1 NNO max 26.9 Maestrale 37 % 1017 hPa 20 nubi sparse +8.2° perc. +6.6° Assenti 9.3 N max 8.6 Tramontana 72 % 1019 hPa 23 nubi sparse +6.9° perc. +5.4° Assenti 8 N max 7.3 Tramontana 74 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:01 e tramonta alle ore 19:58

