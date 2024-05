Previsioni Meteo Caltanissetta: tutti i dettagli per domani sabato 1 giugno

StrettoWeb

Sabato 1 Giugno a Caltanissetta si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Al mattino, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 27%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,8°C, con una percezione di +25,2°C. Il vento soffierà da Sud a una velocità di 10,9km/h, con raffiche fino a 14km/h. L’umidità sarà del 29% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo tenderanno a peggiorare con un aumento della copertura nuvolosa fino all’81%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,7°C, con una percezione di +28,9°C. Il vento si intensificherà provenendo sempre da Sud, con una velocità di 16,4km/h e raffiche fino a 20,9km/h. L’umidità si manterrà intorno al 21% e la pressione atmosferica scenderà a 1014hPa.

In serata, le nubi saranno ancora presenti ma in diminuzione, con una copertura nuvolosa intorno al 9%. Le temperature si abbasseranno fino a +17,5°C, con una percezione di +16,9°C. Il vento sarà ancora proveniente da Est – Nord Est, con una velocità di 8,9km/h e raffiche fino a 11,3km/h. L’umidità salirà al 60% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1017hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 1 Giugno a Caltanissetta indicano una giornata con un’alternanza di nubi sparse e schiarite, con temperature in aumento durante la mattina e il primo pomeriggio, per poi calare gradualmente verso sera. Il vento sarà moderato proveniente da Sud, con raffiche più intense nelle ore centrali della giornata. L’umidità si manterrà su valori medi, mentre la pressione atmosferica subirà una lieve diminuzione nel corso della giornata. Resta comunque consigliabile monitorare costantemente le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 1 Giugno a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16.2° perc. +15.4° Assenti 2.8 E max 2.9 Levante 60 % 1014 hPa 5 nubi sparse +18.2° perc. +17.4° Assenti 3.3 ENE max 3.5 Grecale 53 % 1016 hPa 8 nubi sparse +25.8° perc. +25.2° prob. 1 % 10.9 S max 14 Ostro 29 % 1016 hPa 11 nubi sparse +29.5° perc. +27.9° Assenti 16.7 S max 20.4 Ostro 23 % 1015 hPa 14 nubi sparse +29.6° perc. +28° Assenti 19.9 S max 19.7 Ostro 23 % 1014 hPa 17 nubi sparse +24.8° perc. +24.3° Assenti 10 SSE max 14.3 Scirocco 36 % 1015 hPa 20 cielo sereno +18.8° perc. +18.2° Assenti 8.7 ENE max 8.8 Grecale 57 % 1016 hPa 23 poche nuvole +17° perc. +16.3° Assenti 10 ENE max 10.5 Grecale 61 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:01 e tramonta alle ore 05:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.