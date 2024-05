Previsioni Meteo Caltanissetta: il bollettino per domani martedì 7 maggio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 7 Maggio a Caltanissetta prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno contraddistinte da nubi sparse, mentre a partire dalle prime ore del giorno il cielo si presenterà coperto al 100%. La copertura nuvolosa rimarrà costante per tutto il resto della giornata.

Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +12,4°C e i +25,4°C. La temperatura percepita sarà in linea con i valori reali, garantendo una sensazione di tepore costante durante l’arco della giornata.

I venti soffieranno principalmente da direzione Sud Ovest, con intensità che varierà da una brezza leggera a una brezza vivace, con raffiche di vento che potranno raggiungere i 23km/h. Le precipitazioni saranno assenti, garantendo una giornata asciutta e senza piogge.

L’umidità si manterrà intorno al 50%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1015hPa.

In base alle condizioni attese, si consiglia di prestare attenzione all’abbigliamento, scegliendo stratificazioni leggere e comode per far fronte alle variazioni di temperatura durante la giornata.

Per quanto riguarda le previsioni meteo dei prossimi giorni a Caltanissetta, si prevede un mantenimento delle condizioni di cielo coperto e temperature miti, con venti che potrebbero aumentare leggermente di intensità. Resta comunque confermata l’assenza di precipitazioni, garantendo giornate asciutte e stabili dal punto di vista meteorologico.

Tutti i dati meteo di Martedì 7 Maggio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.5° perc. +11.2° Assenti 5.3 E max 5.3 Levante 55 % 1015 hPa 5 cielo coperto +13.7° perc. +12.5° Assenti 0.4 ESE max 1.5 Scirocco 53 % 1016 hPa 8 cielo coperto +20.1° perc. +19° Assenti 4.2 SSO max 7.5 Libeccio 31 % 1016 hPa 11 cielo coperto +24.9° perc. +24° Assenti 14.7 SO max 23 Libeccio 21 % 1015 hPa 14 cielo coperto +25.4° perc. +24.6° Assenti 13.5 SO max 12.9 Libeccio 23 % 1013 hPa 17 cielo coperto +20.6° perc. +19.8° Assenti 6.3 OSO max 8.5 Libeccio 40 % 1013 hPa 20 cielo coperto +14.9° perc. +14° Assenti 3.9 ENE max 3.8 Grecale 59 % 1015 hPa 23 cielo coperto +14.8° perc. +13.8° Assenti 3 NNO max 3 Maestrale 56 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:58 e tramonta alle ore 20:01

