Previsioni Meteo Agrigento: tutti i dettagli per domani sabato 18 maggio

Sabato 18 Maggio ad Agrigento si prevedono condizioni meteo variabili, con cielo coperto e possibili precipitazioni durante la mattina e il pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +19,8°C e i +26,2°C.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa intorno all’88%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20°C, con leggere raffiche di vento provenienti dal Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, intorno al 2%.

Nella mattina, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 97%, con possibili piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C, con una leggera brezza proveniente dal Sud – Sud Est. La probabilità di piogge sarà intorno al 49%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che raggiungeranno i +26,2°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est con una velocità di circa 11,8km/h. Le precipitazioni saranno assenti, ma la copertura nuvolosa rimarrà alta.

In serata, il cielo sarà ancora coperto al 100%, con temperature che si attesteranno intorno ai +20°C. Il vento proveniente dal Nord Est sarà leggero, con una probabilità di piogge molto bassa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 18 Maggio ad Agrigento indicano una giornata con cielo coperto e possibili piogge leggere durante la mattina e il pomeriggio. Le temperature rimarranno piuttosto miti, con valori compresi tra i +19,8°C e i +26,2°C. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del tempo e di essere preparati per eventuali precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Sabato 18 Maggio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +20.3° perc. +19.9° 0.12 mm 13 NE max 12.1 Grecale 58 % 1012 hPa 5 pioggia leggera +19.9° perc. +19.8° 0.54 mm 8.5 SE max 8.8 Scirocco 69 % 1013 hPa 8 cielo coperto +23.2° perc. +23.1° prob. 75 % 9 SE max 10 Scirocco 60 % 1013 hPa 11 cielo coperto +21.8° perc. +21.7° prob. 31 % 5.6 S max 10 Ostro 66 % 1014 hPa 14 cielo coperto +23.6° perc. +23.6° prob. 1 % 10.3 ENE max 12.7 Grecale 59 % 1012 hPa 17 cielo coperto +25.8° perc. +25.7° Assenti 8 E max 10 Levante 49 % 1010 hPa 20 cielo coperto +22.3° perc. +22° Assenti 10.8 ENE max 10.5 Grecale 54 % 1012 hPa 23 cielo coperto +20.2° perc. +20° Assenti 8.2 NE max 8.4 Grecale 64 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:52 e tramonta alle ore 20:12

