Previsioni Meteo Agrigento: tutti i dettagli per domani giovedì 23 maggio

Le previsioni meteo per Giovedì 23 Maggio ad Agrigento prevedono una giornata caratterizzata da condizioni variabili. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio e verso sera si potranno osservare nubi sparse che tenderanno ad aumentare in intensità.

Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai +22°C, con una percezione di calore leggermente inferiore. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità di circa 15km/h. L’umidità sarà del 33% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1018hPa.

Nel pomeriggio, le nubi sparse copriranno il cielo per circa il 75%, con temperature che si manterranno intorno ai +24°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a soffiare fino a 20km/h sempre da Ovest. L’umidità aumenterà al 42% e la pressione atmosferica si manterrà costante sui 1017hPa.

In serata, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +18°C. Il vento sarà più leggero, con una velocità di circa 6km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 60% e la pressione atmosferica sarà di 1018hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Agrigento indicano una giornata con un aumento della nuvolosità nel corso della giornata, con temperature gradevoli e venti moderati. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata in modo confortevole.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.8° perc. +15° Assenti 9.4 NNO max 11.7 Maestrale 60 % 1018 hPa 5 cielo sereno +16.8° perc. +15.9° Assenti 7.3 NNE max 8 Grecale 52 % 1018 hPa 8 cielo sereno +22.7° perc. +22° Assenti 4.1 O max 6.3 Ponente 35 % 1018 hPa 11 poche nuvole +23.8° perc. +23.2° Assenti 15.9 OSO max 18.1 Libeccio 37 % 1018 hPa 14 nubi sparse +23.8° perc. +23.4° Assenti 17.7 O max 21.3 Ponente 43 % 1017 hPa 17 nubi sparse +20.8° perc. +20.4° Assenti 11.8 O max 16.8 Ponente 54 % 1017 hPa 20 cielo coperto +18.1° perc. +17.5° Assenti 2.3 NNO max 5 Maestrale 60 % 1019 hPa 23 nubi sparse +17.2° perc. +16.5° Assenti 7.9 ENE max 7.9 Grecale 56 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 20:16

