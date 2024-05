Previsioni Meteo Agrigento: il bollettino per domani lunedì 27 maggio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 27 Maggio ad Agrigento prevedono una giornata caratterizzata da condizioni variabili. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio e verso sera si prevedono nubi sparse e cielo coperto.

Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai +21°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con una velocità di circa 9km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 39%. Non sono previste precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche tenderanno a peggiorare leggermente, con un aumento della copertura nuvolosa e una diminuzione della temperatura che si aggirerà intorno ai +22°C. Il vento continuerà a provenire da Sud – Sud Ovest, con raffiche leggere e un’umidità che si manterrà stabile intorno al 41%.

In serata, il cielo si coprirà ulteriormente, con una percentuale di nuvole che raggiungerà il 98%. Le temperature si attesteranno intorno ai +17°C, con una leggera brezza proveniente da Est. L’umidità sarà intorno al 68%, senza precipitazioni in vista.

In generale, per i prossimi giorni ad Agrigento si prevedono condizioni meteorologiche variabili, con alternanza di giornate soleggiate e altre più nuvolose. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo per organizzare al meglio le proprie attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.2° perc. +14.3° Assenti 8.6 NNE max 8.1 Grecale 60 % 1018 hPa 5 cielo sereno +16.3° perc. +15.4° Assenti 6.5 NE max 6.6 Grecale 54 % 1019 hPa 8 cielo sereno +21° perc. +20.1° Assenti 6.7 SSO max 5 Libeccio 39 % 1019 hPa 11 nubi sparse +22.1° perc. +21.5° Assenti 15.3 SSO max 12.5 Libeccio 43 % 1019 hPa 14 nubi sparse +21.9° perc. +21.4° Assenti 13.1 SO max 11.8 Libeccio 45 % 1018 hPa 17 poche nuvole +20.2° perc. +19.6° Assenti 9.8 SO max 10.9 Libeccio 53 % 1018 hPa 20 cielo coperto +17.4° perc. +16.9° Assenti 3.1 E max 3.3 Levante 68 % 1019 hPa 23 cielo coperto +16.6° perc. +16.1° Assenti 5.2 ENE max 5.1 Grecale 69 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 20:19

