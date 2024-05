Previsioni Meteo Agrigento: il bollettino per domani domenica 12 maggio

StrettoWeb

Domani, Domenica 12 Maggio, ad Agrigento si prevede una giornata all’insegna del bel tempo. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da un cielo sereno con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Le temperature si manterranno intorno ai +14-16°C con un’umidità del 70-72% e una pressione atmosferica di 1018-1019hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno e le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i +20°C verso le ore 10:00. Il vento sarà debole proveniente da Sud, con raffiche leggere e una copertura nuvolosa pari al 0%. L’umidità si attesterà intorno al 55-57%.

Nel pomeriggio, il meteo ad Agrigento sarà caratterizzato da un cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +20°C. Il vento soffierà da Sud con intensità leggera, mentre l’umidità aumenterà leggermente fino al 64%.

In serata, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse verso le ore 22:00. Le temperature si attesteranno intorno ai +15-16°C, con un aumento dell’umidità al 79-81%.

In conclusione, Domenica 12 Maggio ad Agrigento si prospetta una giornata con condizioni meteo stabili e temperature gradevoli. Le previsioni del tempo indicano un cielo sereno per gran parte della giornata, con un lieve aumento della nuvolosità in serata. Resta comunque prevista una bassa probabilità di precipitazioni e venti leggeri provenienti da diverse direzioni.

Tutti i dati meteo di Domenica 12 Maggio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.4° perc. +13.8° Assenti 8.9 ENE max 9 Grecale 72 % 1018 hPa 5 cielo sereno +14.8° perc. +14.1° Assenti 8.2 NE max 8.1 Grecale 70 % 1018 hPa 8 cielo sereno +19.5° perc. +19° Assenti 5.1 SSE max 4.6 Scirocco 56 % 1019 hPa 11 cielo sereno +20.2° perc. +19.8° Assenti 14.8 S max 12.7 Ostro 59 % 1019 hPa 14 cielo sereno +20° perc. +19.7° Assenti 12.9 S max 12.5 Ostro 62 % 1018 hPa 17 cielo sereno +17.9° perc. +17.6° Assenti 5.4 S max 7.1 Ostro 72 % 1018 hPa 20 cielo sereno +15.8° perc. +15.4° Assenti 8.6 E max 8.9 Levante 78 % 1019 hPa 23 nubi sparse +14.9° perc. +14.5° Assenti 6.5 E max 7.1 Levante 81 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:56 e tramonta alle ore 20:07

