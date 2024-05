Prevendita Catanzaro-Sampdoria, trasferta vietata a tifosi ospiti e residenti in Liguria: è furia social

StrettoWeb

Il Prefetto di Catanzaro Enrico Ricci ha disposto ufficialmente il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Liguria, e quindi ai tifosi ospiti, per il match di domani sera tra i giallorossi e la Sampdoria, in occasione dell’ultimo turno di stagione regolare in Serie B. La decisione fa seguito alle valutazioni espresse dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive. Il Prefetto ha anche disposto la vendita dei tagliandi per tutti i settori dello stadio ai soli residenti in Calabria nonché, per i settori diversi da quello destinato agli ospiti, ai titolari di programma di fidelizzazione del Catanzaro sottoscritto prima del 5 maggio, ovunque residenti. E’ prevista anche l’incedibilità dei titoli di ingresso.

Questa decisione ha scatenato una vera e propria furia social da parte dei tifosi. I più arrabbiati sono i catanzaresi residenti in Liguria. In generale, però, ci si lamenta perché – in attesa di questa decisione – si è ufficializzata la prevendita soltanto il giorno prima a quello della gara (venerdì sera). Il club calabrese, infatti, solo oggi ha annunciato l’apertura della prevendita. Di seguito tutte le info.

Info prevendita

La vendita dei tagliandi è iniziata alle ore 11:30 di giovedì 9 maggio, secondo le modalità operative sotto riportate:

Vendita solo ed esclusivamente su circuito terrestre locale di TICKETONE abilitate.

Per questa gara non sarà attiva la vendita on line.

Prezzi biglietti

Curva Ovest M.C. ​​€ 15,00 Intero ​– € 12,00 Ridotto – € 6,00 Ridotto U. 0/12 ​

Distinti ​​€ 25,00 Intero ​– € 20,00 Ridotto – € 10,00 Ridotto U. 0/12

Tribuna Lat. Ovest “B. Cuteri” ​€ 35,00 Intero ​– € 25,00 Ridotto – € 12,00 Ridotto U. 0/12

Tribuna Lat. Est​​ € 35,00 Intero ​– € 25,00 Ridotto – € 12,00 Ridotto U. 0/12

Tribuna Cen. Sup.\Inf.​​ € 50,00 Intero ​– € 40,00 Ridotto – € 20,00 Ridotto U. 0/12

Ridotto generico ​per 13/17 anni \ over 65 \ donne

Ridotto 0/12 ​per 0/12 anni

Tagliandi per disabili, secondo disponibilità e modalità, al solo botteghino stadio.

Al costo del singolo biglietto sarà applicato un diritto di prevendita aggiuntivo.

Altre info

“Si rammenta che, all’atto dell’acquisto del biglietto, ed all’entrata nel settore, bisognerà presentare un valido documento d’identità (anche per i minori). L’acquisto del biglietto implica l’accettazione del ‘Codice comportamentale e di regolamentazione della cessione dei titolo di accesso alle manifestazioni calcistiche’ adottato dalla società US Catanzaro 1929 srl, nonché il regolamento d’uso dello stadio ‘Ceravolo” disponibili sul sito ufficiale della Società US Catanzaro 1929”, si legge nella nota del sito ufficiale del club.

“Si comunica inoltre che nei giorni di giovedì 09/05/2024 (orario 12:00 – 18:00) e venerdì 10/05/2024 (orario 12:00 – inizio gara), presso il botteghino dello stadio Ceravolo, si potrà effettuare l’acquisto dei tagliandi, a secondo della disponibilità residua eventualmente ancora fruibile da sistema”.

Per questa partita, inoltre, su disposizione dell’autorità preposte, sono previste le sottoindicate restrizioni:

incedibilità del titolo emesso;

divieto a cambio nominativo su abbonamento;

divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Liguria;

vendita dei tagliandi per tutti i settori dello stadio ai soli residenti nella Regione Calabria, nonché per i settori diversi da quello destinato agli ospiti, ai titolari di programma di fidelizzazione della società “US Catanzaro 1929” sottoscritto prima del 5 maggio 2024, ovunque residenti.

“Infine, si porta a conoscenza di tutti i sottoscrittori di abbonamenti disabili con accompagnatore, che quest’ultimi dovranno obbligatoriamente entrare nel settore di riferimento insieme al disabile, non verranno quindi autorizzati ingressi singoli”.

