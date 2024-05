Premio Sila, la giuria ha scelto la cinquina finalista

StrettoWeb

La giuria del Premio Sila ha scelto la Cinquina 2024. Sarà resa nota in una conferenza stampa programmata per lunedì 27 maggio, alle 11, dal direttore del Premio, Gemma Cestari, e dal presidente della Fondazione Premio Sila, l’avvocato Enzo Paolini. Location dell’evento, la libreria Mondadori, al 156 di corso Mazzini, in pieno centro a Cosenza, con vista sulla suggestiva piazza XI Settembre.

Oltre alla Cinquina 2024, durante la conferenza stampa saranno svelate altre due autentiche chicche del Premio Sila ’49: l’autore del manifesto di questa dodicesima edizione e l’artista che riceverà il Premio alla carriera. In più, si conosceranno anche le date ufficiali della premiazione finale, un vero e proprio evento che prevede un cartellone di ben tre giorni di manifestazioni e di incontri. La conferenza stampa del 27 maggio potrà essere seguita anche in diretta sulla pagina Facebook.

