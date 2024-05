Reggio Calabria, il Premio internazionale “Marco e Alberto Ippolito” sbarca a Genova

StrettoWeb

Da 22 anni, scuole del territorio regionale, nazionale e non, aderiscono e partecipano al Premio internazionale “Marco e Alberto Ippolito” ricordando i due giovani poeti reggini prematuramente scomparsi, e promuovendo la bellezza della poesia, della letteratura, della fotografia.

Tutti i dettagli di questa XXII edizione organizzata dalla presidente nazionale della Fnism, Natina Cristiano Ippolito sono stati illustrati questa mattina nella sala “Federica Monteleone” del Consiglio regionale (Reggio Calabria) dalla giornalista Emilia Condarelli, dal consigliere regionale della Calabria Giuseppe Neri, dal vicepresidente del consiglio nazionale Asi Giuseppe Agliano, dalla presidente sezione poesia Rosita Loreley Borruto, dal presidente sezione fotografia Vincenzo Malara, dalla presidente sezione racconti Caterina Silipo e dal presidente sezione ricerca sociologica Ana Pia Fedele.

Il premio, promosso dalla Federazione Nazionale Insegnanti (fondata nel 1901 da Gaetano Salvemini e Giuseppe Kirner), di cui è presidente la professoressa Cristiano, moglie del compianto giudice Ippolito, in ricordo dei suoi figli, due giovani reggini amanti dell’arte e della letteratura, promuove l’interscambio culturale favorendo una agorà europea ai giovani di diverse nazioni. Un modo libero e aperto per confrontarsi e dibattere su diverse tematiche, proponendo esempi di professionalità nel campo dell’arte, della cultura, dell’economia e della scienza.

“Abbiamo formato una scuola europea che lavora tutto l’anno – esordisce la professoressa Cristiano Ippolito – Da 22 anni, lavorano con noi tante scuole europee e oggi, siamo una grande famiglia. Questa è un’edizione speciale che ha come tematica lo sport, una sfida per i giovani ma anche, una sana forma di aggregazione. Ringrazio il Direttore Dipartimento di Scienze politiche e internazionali dell’Università degli Studi di Genova Daniela Preda che ha voluto fortemente che questa edizione si svolgesse lì e l’assessore comunale al Turismo Alessandra Bianchi che ha sostenuto il nostro premio. La consegna dei riconoscimenti si svolgerà a Genova dal 15 al 19 Maggio ma, non è la prima volta che il Premio travalica la Regione”.

Entusiasta il consigliere regionale Giuseppe Neri che, nell’esprimere pieno sostegno anche da parte del presidente del Consiglio Mancuso, non può che rimarcare come “questo concorso ha un importante valore educativo e sociale. Stiamo assistendo purtroppo, ad una decadenza dei valori culturali e grazie all’impegno della professoressa Cristiano Ippolito e di tutta la sua squadra, questo premio dà la forza ai giovani di portare fuori il mondo che hanno dentro, contaminandolo con il sapere e l’arte che servono per renderlo migliore”.

Pienamente concorde il vicepresidente Asi Agliano che si sofferma sulla valenza dello sport nella crescita dell’individuo: “L’attività sportiva non è solo un mezzo potente per lo sviluppo fisico, mentale, sociale ma, attraverso lo sport i nostri giovani imparano il valore della perseveranza, dell’integrità, dell’umiltà e si confrontano con la gioia e la delusione di una vittoria o sconfitta”.

