Porto di Vibo Marina, la visione del Presidente dell’Associazione Marea | VIDEO

La città di Vibo Marina può fare affidamento sul meraviglioso porto che affaccia sul mar Tirreno. Uno spettacolo bellissimo, come ci raccontano le telecamere di Graziano Tomarchio per StrettoWeb grazie al racconto del Presidente dell’Associazione Marea. Il Porto ha 160 anni, costruito vicino a una rada identificata da un ammiraglio del Re nel 1865. Oggi il Porto, definito “contemporaneo” è attracco per le imbarcazioni ma anche attrattiva turistica. Infatti Vibo Marina può essere definita una vera e propria città portuale. Per scoprire il fascino di questa cittadina, basta cliccare “play”!

Porto di Vibo Marina, la visione del Presidente dell'Associazione Marea

