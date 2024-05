Ponte sullo Stretto, Salvini: “sarà una straordinaria opera d’arte”

StrettoWeb

“Se il Ponte sullo stretto è davvero necessario? Ci serve come tante altre opere”, ad esempio “la Roma Latina” e “l’alta velocità Roma-Napoli-Bari che permetterà di arrivare da Roma a Bari in tre ore“. Quanto al Ponte, è “utile” a maggior ragione perché si sta “investendo per modernizzare strade e ferrovie di Sicilia e Calabria“. E secondo “tutte le ricerche di società terze non farlo sarebbe economicamente insensato”, come pure lo sarebbe a livello ambientale“. Lo ha detto il leader della Lega e vicepremier con delega alle infrastrutture Matteo Salvini a Radio Cusano Campus. Secondo Salvini il Ponte sullo stretto sarà “una straordinaria opera d’arte” che dimostrerà la valenza della “ingegneria italiana” nel mondo.

