Ponte sullo Stretto, Salvini: “l’Italia lo aspetta da un secolo, sarà pronto nel 2032”

StrettoWeb

“L’Italia aspetta il Ponte sullo Stretto da cento anni. Darà oltre 100mila posti di lavoro in tutta Italia. Se apriamo i cantieri entro il 2024 come mi sono impegnato, serviranno sette o otto anni di lavorazione, con l’attraversamento del primo treno, della prima auto o moto nel 2032“. Lo ha ribadito il segretario leghista Matteo Salvini in diretta social. “La Regione in cui porterà più posti di lavoro è la Lombardia”, ha sostenuto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.