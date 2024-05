Ponte sullo Stretto, Salvini a Elly Schlein: “solo 20 minuti? Può dirlo chi non conosce quel tratto…”

StrettoWeb

“L’obiettivo è aprire i cantieri entro l’anno“. Lo dice Matteo Salvini a Porta a porta in onda ieri sera su Raiuno. “Il Ponte, mi stupisco della polemica politica su un ponte…servirebbe innanzitutto a inquinare di meno, oggi un treno merci ci mette tre ore per fare quel tratto…e pensate l’estate alle file di ore sotto il sole, solo chi non conosce lo Stretto può prendere il traghetto come ha fatto l’amica Elly Schlein: sono 20 minuti di traversata, ma quello che c’è prima e che c’è dopo?”, dice.

