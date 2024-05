Ponte sullo Stretto, Salvini: “daremo tutte le risposte, tuteleremo anche gli uccellini”

StrettoWeb

“Se gli ingegneri dicono che si fa, si fa. Dal ministero dell’ambiente hanno chiesto chiarimenti, che avranno e poi si parte con i lavori. Tuteleremo anche gli uccellini, la loro salute fisica e mentale“. Lo dice Matteo Salvini, a margine di un evento elettorale a Cosenza, rispondendo a una domanda sul Ponte sullo Stretto. “Super esperti –ricorda– hanno dato parere favorevole, se la direttrice della galleria del vento del Politecnico di Milano, che non penso sia una pericolosa sovranista da’ l’ok, se centinaia di ingegneri danno l’ok…”. “Se avessimo ascoltato i professionisti del no, alla Schlein, non ci sarebbe i cantieri della Tav“, accusa.

