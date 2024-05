Ponte sullo Stretto, Rando (PD): “opera che non serve a Sicilia e Calabria”

StrettoWeb

“La Sicilia ha bisogno di infrastrutture, il Ponte sullo Stretto è un’opera che non serve alla regione, né tanto meno alla Calabria. Esistono opere molto più urgenti, che migliorerebbero la vita di cittadine e cittadini, invece di ripercuotersi sulla loro pelle per mero interesse politico”. Così in una nota il senatore Enza Rando, responsabile della legalità nella segreteria nazionale del Partito Democratico.

“Parlando di sicurezza, si è predisposto un sistema di controllo delle infiltrazioni di criminalità organizzata nei lavori del cantiere? Per Salvini e Meloni questo è solo uno spot elettorale, che non si occupa nemmeno del pericolo sismico sulla sponda calabra, con informazioni ancora incomplete sulle deformazioni delle faglie”, continua Rando. “Andremo avanti a ribadire con forza che quest’opera va bloccata. Siciliani e Calabresi giustamente manifesteranno contro il disagio che l’assurdo piano per lo Stretto di Messina sta già causando loro, e non saranno fermati da assurdi espedienti politici“, ha concluso il senatore.

