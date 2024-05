Ponte sullo Stretto, Pichetto Fratin: “è un tema di quarant’anni, non sono i tre mesi quelli che lo mettono in discussione”

StrettoWeb

Il progetto per il Ponte sullo stretto “è certamente l’obiettivo del governo”. Lo afferma il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto, parlando a margine dell’evento ‘Il giorno de La Verità’. A proposito della richiesta della società del Ponte sullo stretto di Messina di 120 giorni per poter rispondere alla questioni poste dal dicastero guidato da Pichetto, il ministro ha precisato che “non è un ulteriore ritardo, c’è una richiesta da parte della società del Ponte di tre mesi per rispondere a quelli che sono stati i quesiti e le osservazioni da parte della commissione”. “È un tema di quarant’anni, non sono i tre mesi quelli che lo mettono in discussione. È’ solo un elemento di garanzia, trasparenza e di correttezza della procedura”, ha concluso Pichetto Fratin.

