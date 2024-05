Ponte sullo Stretto, Pichetto: “3 mesi non spostano nulla per l’inizio dei lavori”

StrettoWeb

”Credo che 3 mesi non spostano nulla, l’importante è fare le cose bene e in modo trasparente e dare a tutti le risposte opportune. Credo proprio che 3 mesi non possa essere considerato uno slittamento particolare”. Lo afferma il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto, intervenendo a Omnibus su La7, rispondendo alla domanda se, dopo la richiesta della società del Ponte sullo stretto di Messina di 120 giorni per poter rispondere alla questioni poste dal dicastero guidato da Pichetto, ritiene che sia ancora possibile iniziare i lavori nel 2024.

