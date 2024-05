Ponte sullo Stretto, Nuovo Fronte Politico: “dai No obiezioni ridicole, è opera fondamentale per il nostro futuro”

StrettoWeb

“Il Nuovo Fronte Politico ribadisce il proprio sostegno alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, respingendo le ridicole obiezioni sollevate dalla manifestazione organizzata dal movimento “No Ponte”. Lo afferma in una nota il Nuovo Fronte Politico.

“Senza scendere in tecnicismi che lasciamo – appunto – ai tecnici e dando per scontata l’importanza strategica dell’unione di Calabria e Sicilia, che rappresenterebbe un’opportunità unica per il Mezzogiorno, tra cui nuove possibilità di crescita economica e sociale per le regioni coinvolte, noi esprimiamo una valutazione categoricamente positiva. Oltre a favorire la mobilità e a potenziare le infrastrutture, infatti, il ponte potrebbe contribuire in modo significativo alla valorizzazione del territorio e alla creazione di nuovi posti di lavoro”.

“Il ponte ha un’importanza morale non solo per le città di Reggio e Messina, ma per l’Italia intera. Realizzare un’opera di cui si parla dall’epoca romana, ci aiuterebbe a ripristinare un ruolo di centralità nel mondo, facendo cessare – una volta per tutte – il senso di inferiorità che incatena il popolo italiano ad un’idea di nazione che vive esclusivamente di turismo, folclore e ristorazione”.

“Il Nuovo Fronte Politico invita dunque tutti i cittadini reggini a valutare con attenzione i numerosi e potenziali vantaggi della costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, con una sguardo rivolto alla storia e alle prospettive di sviluppo che un’opera del genere potrebbe offrire. Siamo convinti che tale iniziativa rappresenti un’occasione da non perdere per il Sud Italia e dunque ci impegniamo a sostenere attivamente, in ogni modo, la realizzazione di questo progetto fondamentale per il futuro della nostra bella terra”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.