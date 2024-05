Ponte sullo Stretto, Loizzo: “l’unico a prendere in giro gli italiani è Calenda”

StrettoWeb

“Qui l’unico che prende davvero in giro gli italiani è Calenda che continua a raccontare falsità sul Ponte, dimenticando che sarà un moltiplicatore economico, occupazionale e di infrastrutture sul territorio. Il ministro Matteo Salvini è stato chiaro fin dall’inizio. I calabresi gli hanno già dato fiducia e continueranno a farlo, con buona pace di Calenda e di chi, come lui, non avendo buoni argomenti per il Mezzogiorno trova il tempo solo per accusare e far polemica. La nostra gente è stanca di chi chiacchiera, vuole i fatti. Ed è proprio questo che la Lega e Matteo Salvini si sono impegnati a fare per rilanciare e riscattare questa Regione“. Lo dichiara il deputato calabrese della Lega Simona Loizzo.

