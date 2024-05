Ponte sullo Stretto, Germanà: “Nichi Vendola sconcertante, si vergogni: la mafia si nutre di sottosviluppo”

StrettoWeb

“Sconcertanti le parole di Nichi Vendola che dichiara: ‘Il ponte sullo Stretto è una cosa molto utile. Molto utile sia per la ‘Ndrangheta che per Cosa Nostra’. Si vergogni. Il presidente di Sinistra Italiana lede e offende la dignità di tanti siciliani e calabresi perbene. Oltretutto, da che pulpito viene la predica: ricordiamo tutti che Vendola, per puri interessi personali, si è permesso di trasgredire le leggi italiane”. A dirlo è il senatore siciliano Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo Lega e segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama.

“Vorrei ricordare allo stesso Vendola – aggiunge – che la mafia, in realtà, si nutre di sottosviluppo, e la Sicilia merita crescita, che potrà esserci grazie alla realizzazione di un’opera importante e strategica come il Ponte sullo Stretto. Spiace constatare ancora una volta che, per pura ideologia e strumentalizzazione, la solita sinistra provi a mettere in discussione la rispettabilità di milioni di cittadini”, conclude Germanà.

