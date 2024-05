Ponte sullo Stretto, Floridia (M5S) ignora i benefici green e attacca: “Salvini gioca a morra cinese”

StrettoWeb

“Salvini anche oggi ci dice che i cantieri del Ponte sullo Stretto partiranno entro fine anno, e che essi metteranno in moto 120 mila posti di lavoro. Pochi minuti dopo, pero’, sono scesi a 100 mila: praticamente i livelli occupazionali oscillano di giorno in giorno, forse in base al meteo o qualche altro imprecisato parametro“. Lo dice in una nota il senatore M5s Barbara Floridia, presidente della commissione di vigilanza Rai.

“Inoltre Salvini si dice certo che il ponte rimuoverà 100 mila tonnellate di CO2 dall’aria: sulla base di quale analisi non e’ dato sapere. Nel frattempo, mentre il ministro gioca a “morra cinese” con i numeri, probabilmente ignora l’impatto che i cantieri avranno sul sistema idraulico, e che le tratte autostradali e ferroviarie andranno a interferire con diversi pozzi, come ha puntualizzato in questi giorni il geologo Gioè. Il rischio, gia’ più volte rimarcato, è che l’area metropolitana di Messina rimanga senz’acqua. E’ inaccettabile questo snobismo del governo nei confronti delle conseguenze per i cittadini dello Stretto”, aggiunge Floridia.

