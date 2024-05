Ponte sullo Stretto, Durigon: “è per l’Europa”

StrettoWeb

“E’ il Ponte per l’Europa, il ponte economico per rilanciare le grandi opere in Sicilia e in Calabria. La vera forza per far crescere le imprese è la creazione di infrastrutture”. Così il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon (Lega) sabato, a Messina ha sottolineato l’importanza del Ponte sullo Stretto come “infrastruttura in grado di fare da volano per l’economia di tutto il Sud, anche grazie alla realizzazione delle opere connesse“.

Il commissario regionale della Lega ha evidenziato come la realizzazione del Ponte “avrà un forte impatto sull’occupazione e sull’economia in un territorio che finora ha sofferto per la mancanza di infrastrutture“. Durigon ha incontrato a Ganzirri i rappresentanti delle associazioni di molluschicoltori e dei pescatori per ascoltare le loro istanze.

Subito dopo la conferenza stampa, il commissario della Lega, accompagnato dal senatore Nino Germanà, candidato alle Europee, ha incontrato numerosi amministratori locali del partito nella sede provinciale.

