Ponte sullo Stretto, il circolo Reggiosud farnetica: “non si deve fare perchè ci sono fortificazioni, beni archeologici e biodiversità”

“In un momento in cui in Parlamento è stata avanzata la scellerata idea di realizzare un ponte sullo Stretto di Messina, noi ribadiamo con forza che questa non è solo una follia dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista economico. Ci sorprende che, nonostante l’importanza di queste aree e la presenza di vincoli e riconoscimenti già esistenti, non sia ancora stato istituito un Parco Nazionale per la loro tutela”. Lo afferma in una nota il circolo Reggiosud.

“La proposta di legge che illustriamo è un passo fondamentale per garantire la salvaguardia di questi territori straordinari. La Proposta di Legge per l’istituzione del Parco Nazionale dello Stretto e della Costa Viola nasce dall’esigenza di fornire alle popolazioni di quest’area un’alternativa a quella che sembra ormai una proposta-destino che incombe sullo Stretto di Messina e su tutta la zona da moltissimi decenni e che, negli ultimi tempi, ha ripreso vigore”.

“La proposta si basa sulla Legge quadro delle aree protette a cui l’area che abbiamo individuato risponde in pieno. Si tratta di un’area che comprende due regioni, – la Calabria e la Sicilia, – ricchissima in biodiversità e in cui sono presenti beni archeologici di grande valore, nonché strutture storiche, come fortificazioni. Insomma, abbiamo preso atto del passato, della volontà della popolazione e delle norme vigenti e ne è venuta fuori la Proposta di Legge per l’istituzione del “Parco Nazionale dello Stretto e della Costa Viola”. L’invito è per venerdì 24 Maggio ore 18.00 presso il circolo Reggiosud di via sbarre inferiori 84 Rc”.

