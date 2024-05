Il Ponte sullo Stretto infiamma la campagna elettorale delle Europee: Germanà, De Luca e altri 7 candidati di Messina

StrettoWeb

Il Ponte sullo Stretto è protagonista assoluto della campagna elettorale per le elezioni europee di 8 e 9 giugno, soltanto appena iniziata. In Sicilia, infatti, nei giorni scorsi sono comparsi i manifesti elettorali del deputato messinese della Lega, Nino Germanà, che punta tutto proprio sulla grande opera dello Stretto, di cui è da sempre un grande sostenitore. “Il tuo Ponte con l’Europa“, si legge nei manifesti comparsi in tutte le città della Sicilia a sostegno della candidatura di Germanà, che prima di passare alla Lega tre anni fa ha avuto un percorso politico di grande rilievo in Forza Italia ed è sempre stato uno dei più grandi sostenitori del collegamento stabile dello Stretto.

Germanà ha fondato anche il Comitato “Ponte e Libertà” raccogliendo i contributi di liberi professionisti, associazioni e cittadini di Messina e non solo, a sostegno del Ponte con tutta una serie di attività divulgative, culturali e scientifiche per alimentare il consenso sulla realizzazione del Ponte. Non c’è ombra di dubbio che in questa fase Germanà sia il faro della battaglia pro-Ponte in Sicilia, anche per la sua vicinanza a Matteo Salvini che da vice Premier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti si sta battendo sin dal suo insediamento per bruciare le tappe e recuperare il tempo tristemente perduto nelle precedenti legislature.

Nella coalizione di Centro/Destra a sostenere la battaglia politica per il Ponte sullo Stretto tra i candidati alle europee ci sono anche altri due importanti esponenti messinesi: Elvira Amata, attuale Assessore Regionale a turismo, sport e spettacolo, nella lista di Fratelli d’Italia e Bernardette Grasso, deputato regionale, nella lista di Forza Italia. Anche Elvira Amata ha una storia politica in Forza Italia e ha sempre sostenuto l’importanza della realizzazione del Ponte, così come Berbardette Grasso che in Forza Italia c’è sempre rimasta fino ad oggi.

A fare da contraltare a Germanà e agli altri candidati messinesi di destra, ci sono ben sei candidati di Messina nelle liste di opposizione che fanno parte dell’orbita della sinistra più o meno estrema. Di certo appare inusuale dover inserire tra questi persino Cateno De Luca, che è il riferimento del suo movimento “Libertà” e spera di bissare il successo delle scorse elezioni politiche anche se stavolta sarà molto più difficile. Secondo tutti i sondaggi è lontanissimo dalla soglia di sbarramento del 4% e in alcune proiezioni è addirittura considerato sotto l’1%. Di certo l’ultimo dietrofront di De Luca sul Ponte sullo Stretto non gli farà bene dal punto di vista elettorale: soltanto negli ultimi giorni s’è schierato duramente contro l’opera, lui che fino ad ora l’aveva sempre sostenuta con veemenza. Questo capitombolo determinerà inevitabilmente la perdita del consenso degli elettori sostenitori del Ponte, mentre nessun No Ponte in alcun caso voterà per De Luca avendo posizioni fortemente ideologiche nei partiti della sinistra che rappresentano al meglio quel tipo di elettorato. Il candidato messinese più No Ponte è certamente Nino Mantineo (lista Pace, Terra e Dignità, il movimento fondato da Michele Santoro): è stato persino Assessore della Giunta Comunale guidata da Renato Accorinti. Poi ci sono anche Giuseppe Antoci per il Movimento 5 Stelle e Maria Flavia Timbro nel Pd, quest’ultima molto vicina a Speranza e già deputato di Liberi e Uguali nella scorsa legislatura.

I partiti centristi, invece, puntano su Sonia Alfano (Azione) e Francesca Calanna (Stati Uniti d’Europa): Renzi già in più occasioni si è espresso a favore della realizzazione del Ponte sullo Stretto, differenziandosi così dagli altri partiti di opposizione, mentre Calenda ha cambiato opinione in merito sei o sette volte.

