Ponte sullo Stretto, Bonelli non si da pace: “ho presentato un altro esposto alla Procura di Roma”

“Alcune settimane fa ho chiesto al ministro Salvini in aula quale fosse l’organismo tecnico che validava il progetto, cioè chi alla fine dice che il progetto tecnicamente va bene. Non può essere la società privata che lo fa, non può essere la società Stretto di Messina, deve esserci un organismo tecnico. La legge prevede che sia il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e per legge è previsto un parere vincolante e obbligatorio”. Così Angelo Bonelli, segretario di Europa Verde e coportavoce dell’ Alleanza Verde Sinistra, a Messina per un incontro elettorale a Piazza Cairoli parlando del Ponte.

“L’amministratore delegato della società Stretto di Messina – ha aggiunto- ci ha risposto che questo parere è già stato dato. Sono riuscito ad avere questo parere che è del 10 ottobre 1997 per un progetto presentato il 31 dicembre 1992 , in sintesi stiamo parlando di un progetto di 32 anni fa, questo è inaccettabile. Poi qualcuno mi attacca perché dice che Bonelli presenta troppi esposti, stamattina ho presentato il secondo esposto integrativo alla Procura della Repubblica di Roma perché ritengo inammissibile che stiamo lavorando e analizzando un progetto di 32 anni fa”.

