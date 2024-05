Ponte sullo Stretto, l’appello del Partito Democratico: “alle elezioni europee votate per noi, contrasteremo la realizzazione dell’opera in tutte le sedi”

StrettoWeb

“L’otto e il nove giugno p.v. si vota per rinnovare il Parlamento Europeo. Sono elezioni davvero epocali: il fronte nazional conservatore – con il PPE che rischia di deflagrare a Destra – mira non a cambiare l’Europa Unita ma ad affossarla!”. Lo afferma in una nota Enzo Musolino Segretario cittadino Partito Democratico Villa San Giovanni.

“Mentre il futuro dei cittadini europei – in tema di sicurezza, lavoro, salute, welfare – passa per maggior integrazione, più mercato unico, uniformità dei sistemi fiscali e sociali, Meloni e Salvini propongono “Piccole Patrie”, isolamento, boicottaggio reciproco, competizione al ribasso sui diritti civili e sociali. Non vogliono che l’Italia stia con la Francia, la Spagna e la Germania, ci vogliono seguaci di Orban e di Le Pen, sognano una “Democratura” ispirata a Putin”.

“Anche lo “Stretto” e’ in campagna elettorale:

la Lega Nord e tutto il Governo italiano si misurano sul tema *Ponte sullo Stretto*.

Rispondere con il voto libero e informato contro questo finto progetto – distruttivo per Villa, Reggio, Messina e per il Porto di Gioia Tauro – significherà bocciarlo definitivamente, scuotere la politica delle Destre, vivificare le speranze di riscatto del Sud”.

“Ecco perché e’ importante votare la lista del PARTITO DEMOCRATICO, dare forza ai Socialisti e ai Democratici in Europa. Tutti i candidati DEM nella circoscrizione Sud – con capolista Lucia Annunziata – saranno in grado di contrastare l’autoritarismo demagogico che tenta di affermare l’agenda sfascista, corporativa, divisiva, reazionaria, anti europea, di chi crede in Trump e nel populismo internazionale”.

“Il Circolo PD di Villa SG farà campagna elettorale per la lista PD, con orgoglio e consapevolezza storica, articolando il pluralismo che gli e’ proprio, delle diverse sensibilità, nelle preferenze oggetto del consenso popolare (si possono indicare fino a tre preferenze, assicurando l’alternanza di genere)”.

“Solo così potremo affermare – INSIEME – il diritto dei territori di decidere sul proprio destino, sulle infrastrutture davvero necessarie, con il PORTO A SUD in testa! E proprio per dare seguito all’impegno che il Circolo villese ha messo in campo sin da subito contro l’accelerazione Salviniana sul “Ponte”, per riconoscere e promuovere il ruolo esercitato – a Villa – da compagni e dirigenti che, ben prima della campagna elettorale, sono venuti in Citta’ difendendo la Comunita’ dal tentativo delle Destre di anestetizzare e commissariare lo Stretto (abolendo il dibattito pubblico sull’Opera), per tutto questo la segreteria e il direttivo dei Dem villesi esprimono con gioia la loro scelta per SANDRO RUOTOLO e JASMINE CRISTALLO, sicuri che questi amici Democratici – insieme a tutti gli altri eletti Democratici – sapranno tutelare a Strasburgo e a Bruxelles gli interessi dei calabresi, dei reggini, dei villesi che non si arrendono all’insulto padronale del voto preteso, svenduto, estorto, asservito ad interessi lontani dalla nostra bella terra” conclude.

