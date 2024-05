Ponte sullo Stretto, anche oggi oltre un’ora di code agli imbarchi. La rabbia dei viaggiatori: “e non siamo neanche in alta stagione” | FOTO LIVE

StrettoWeb

Il segretario del Pd Elly Schlein è ormai un tormentone sui social network: migliaia di calabresi e siciliani indignati si sfogano e le rispondono con rabbia per la sua sorridente ode al traghetto, “è veloce, ci vogliono solo 20 minuti“. Ma probabilmente lei con la sua auto blu non si sarà dovuta sorbire le lunghe code degli imbarchi che quotidianamente paralizzano il traffico tra Calabria e Sicilia, provocando costi esorbitanti per l’economia dell’Italia meridionale.

Anche oggi, infatti, c’è oltre un’ora di fila a Messina per imbarcarsi, a cui bisogna aggiungere il tempo del traghettamento e il percorso per uscire dall’autostrada e rientrarci dall’altra sponda. Solo chi è fortunato riesce ad impiegarci un’ora e mezza, ma alla maggioranza dei viaggiatori va molto peggio. E tutto questo per quelli che – con il Ponte – sarebbero appena 3 chilometri di autostrada, quindi un tragitto di un minuto e mezzo. Rende l’idea di quanti benefici il Ponte potrebbe apportare a questo territorio in termini di collegamenti, velocità, sviluppo economico, lavorativo e sociale? Dalle parti del Nazareno non l’hanno ancora capito. E non hanno ancora capito quanto l’ottusa battaglia contro il Ponte farà male al consenso del loro partito…

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.