Ponte sullo Stretto, anche Alemanno sposa i cavernicoli: giovedì a Messina con Granata e Tranchida per dire ‘No’

StrettoWeb

Giovedì 16 Maggio alle ore 11:30, presso la Sala Ovale del Municipio di Messina (Palazzo Zanca, Piazza Unione Europea) il Segretario del Movimento Indipendenza, Gianni Alemanno, incontrerà i cittadini e la stampa per spiegare la posizione del Movimento sul progetto del Ponte sullo Stretto. Interverranno con lui Fabio Granata, dirigente del Movimenti Indipendenza! e storico oppositore di questo progetto, Daniele Tranchida, già Assessore regionale al Turismo, e rappresentanti dei Comitati Cittadini.

“Dopo aver attentamente studiato le carte ed ascoltato i nostri dirigenti locali, è tempo che il Movimento Indipendenza prenda posizione su questo progetto che, secondo le intenzioni del Governo in carica e del Ministro Salvini, dovrebbe rappresentare la più importante opera pubblica del nostro Paese. Ringrazio Fabio Granata che ha messo a disposizione la sua esperienza e il suo impegno civile per permetterci di formulare una posizione non ideologica, ma basata su precisi riferimenti tecnici e culturali. Sono proprio questi riferimenti che ci obbligano a prendere chiaramente posizione su un tema che ha impatti generali sul modello di sviluppo e sul progetto di investimenti pubblici di tutta la nostra Nazione”, ha dichiarato Gianni Alemanno, Segretario Nazionale del Movimento Indipendenza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.