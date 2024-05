Ponte sullo Stretto, altri 17 Ingegneri di Messina rispondono all’Ordine: “anziché lettere così improvvide, avvii serio confronto tra esperti”

StrettoWeb

“La Nota diffusa il 3 Maggio dall’Ordine degli Ingegneri di Messina e, ancor più, la successiva precisazione destano perplessità e preoccupazioni. Non perché la loro pubblicazione esuli dalle prerogative dell’Ente, tra le quali vi è certamente la tutela della salvaguardia della collettività messinese, bensì in quanto tale iniziativa appare quantomeno improvvida – e, ci sia consentito, supponente e contraddittoria – dal momento che l’iter di approvazione è ancora in corso e richiede ulteriori aggiornamenti in conseguenza delle osservazioni pervenute, come previsto dalle norme vigenti”. Lo affermano 17 ingegneri dell’Ordine di Messina (i nomi in coda all’articolo), prendendo le distanze dalla posizione perplessa sul Ponte espressa nei giorni scorsi dallo stesso Ordine.



“È arduo, se non impossibile, conciliare le pesanti critiche sulla incompletezza delle “indagini di sismica a riflessione” e tanto altro con la certezza “che Società Stretto e Consorzio Eurolink assicureranno un approfondimento tecnico-scientifico non solo innovativo, ma parimenti rigoroso”. Analogamente, appare ingenerosa – se non pleonastica e pretestuosa – l’elencazione di una lunga serie di critiche che riguardano l’operato di colleghi la cui autorevolezza è fuori discussione. Una puntigliosa lista che non aggiunge nulla di sostanziale alla relazione del Comitato Scientifico, ampiamente nota”.

“Nel non facile sforzo di individuare nei comunicati dell’Ordine messinese elementi costruttivi, ci auguriamo che essi rappresentino l’inizio di una serie di iniziative – seminari, incontri, approfondimenti tecnici – che si propongono di rendere l’Ente parte diligente – e non mero soggetto passivo – per avviare (finalmente!) un doveroso confronto tra l’Area dello Stretto, la società concessionaria e il Contraente generale”.

“Una collaborazione mirata a superare inevitabili contrasti e finalizzata alla realizzazione di un’opera che lo stesso Ordine definisce strategica ai fini della crescita economica, sociale e culturale dell’intero Meridione”.

Ing. Saverio Arcuraci

Ing. Salvatore Bartolotta

Ing. Edoardo Caminiti

Ing. Giovanni Caminiti

Ing. Antonio Maria Codraro

Ing. Edoardo Contrafatto

Ing. Roberto D’Andrea

Ing. Claudio De Simone

Ing. Gianfranco Furnari

Ing. Giacomo Guglielmo

Ing. Giovanni Mollica

Ing. Giuseppe Palamara

Ing. Davide Passaniti

Ing. Emilio Passaniti

Ing. Antonino Recupero

Ing. Salvatore Ruello

Ing. Salvatore Sciacca

