StrettoWeb

Giovedì 9 maggio si riuniranno a Reggio Calabria gli Esecutivi Unitari di Calabria e Sicilia alla presenza del Segretario Nazionale Cgil Pino Gesmundo per discutere di Ponte sullo Stretto e Politiche Infrastrutturali. L’incontro avverrà presso E’Hotel in Via Giunchi 4 – Reggio Calabria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.