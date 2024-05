Ponte sullo Stretto, Antoniozzi (FdI): “intitolarlo a San Francesco di Paola”

StrettoWeb

“Propongo che il Ponte sullo Stretto venga intitolato a San Francesco di Paola, uno dei più grandi taumaturghi della storia”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi. “San Francesco, protettore dei marinai, attraversò lo Stretto sul suo mantello, dopo il rifiuto di un barcaiolo che pretendeva denaro per accompagnare lui e i suoi confratelli”.

“Per questo è amatissimo nella nostra Reggio Calabria ed a Messina ma è anche, soprattutto, il Santo che diede impulso all’Europa con una feconda attività di evangelizzazione. Non vi è figura che possa competere con la sua bellezza – conclude Antoniozzi – anche per chi non è credente. Il Ponte San Francesco avrebbe una valenza internazionale per la figura del nostro Santo, del quale la Calabria è fiera e di cui porta gli straordinari segni”.

