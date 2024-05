Policlinico, di Messina, vertice commissario-Nursind: “soddisfatti per l’incontro, via alla mobilità interna per potenziare i reparti”

StrettoWeb

“Il servizio infermieristico riavrà sin da subito tutte le sue funzioni, a cominciare dalle assegnazioni del personale nei reparti, avviando tutte le procedure di mobilità interna per i dipendenti che hanno fatto domanda per essere spostati andando a soccorrere i reparti in affanno”. Lo affermano Ivan Alonge, segretario territoriale Nursind Messina, e Massimo Latella, segretario aziendale del Policlinico, al termine di un incontro con il commissario straordinario della struttura ospedaliera e la Direzione.

“È stato un confronto molto proficuo – dicono- il commissario si è finalmente mostrato molto disponibile e ha risposto alle varie questioni poste sul tavolo. Oltre al potenziamento dei reparti, sul Servizio infermieristico ha comunicato che è in prospettiva di farne una Unità operativa complessa come ormai previsto in molte altre aziende. Il commissario e il suo staff stanno lavorando incessantemente sull’abbattimento delle liste di attesa e verrà creato su proposta del Nursind una sorta di albo per consentire la partecipazione di più personale possibile anche dai reparti dove non sono previsti interventi per la riduzione delle liste di attesa”.

Alonge e Latella spiegano inoltre che “dopo un’attenta valutazione, sia in termini di dotazione organica sia di tetto di spesa, si lavorerà per assumere altro personale infermieristico e operatori sociosanitari. Inoltre, la dotazione organica sarà revisionata e ripubblicata e verranno finalmente stabilizzati gli ultimi 12 oss aventi i requisiti”. Tra le proposte valutate nel corso del confronto c’è quella di riavviare i turni h24 in alcuni blocchi operatori.

“Su nostra proposta – proseguono Alonge e Latella – saranno inoltre sottoposti dei questionari anonimi sulla soddisfazione del personale e sullo stress lavoro correlato per comprendere meglio lo stato di funzionamento dei reparti e consentire di fare delle segnalazioni anonime su determinati comportamenti vessatori che vengono evidenziati dal personale nei loro confronti. È stato un incontro molto intenso e carico di contenuti – proseguono i due sindacalisti – in cui abbiamo sviscerato parte delle criticità riscontrate. Attendiamo fiduciosi l’avvio della mobilità interna da parte del servizio infermieristico, delle procedure per il pagamento della produttività e di discutere in delegazione trattante per la pubblicazione dei differenziali economici. Esprimiamo grande soddisfazione per l’incontro avuto e per le risposte ricevute da parte del commissario e della Direzione”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.