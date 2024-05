Playoff Serie C, il Catania pesca l’Avellino ai quarti

StrettoWeb

Il Catania pesca l’Avellino, in una sfida tutta meridionale. Dopo aver attraversato l’Italia, andando a Bergamo, gli etnei “tornano” nel girone C, affrontando la squadra di Pazienza, una delle corazzate alla vigilia, arrivata per questo seconda. È il bilancio emerso dal sorteggio odierno riguardanti i playoff di Serie C, dopo le gare di ieri che hanno stabilito le qualificate. A queste ultime, tra l’altro, si uniscono: il Padova dal Girone A, la Torres per il Girone B, l’Avellino per il Girone C.

La sfida tra Catania e Avellino sarà uno scontro aperto tra tanti ex Reggina: da una parte Cicerelli e Bouah, dall’altra Cionek, Gori e Liotti. In panchina Pazienza, scelto dalla cordata di Bandecchi e Myenergy questa estate in caso di vittoria del bando, andato poi alla Fenice.

Le partite si giocheranno su andata e ritorno e in caso di parità di risultati nella doppia sfida verrà valutata la differenza reti. Se tale parametro non dovesse bastare per stabilire il passaggio del turno, conterà la classifica della regular season: la squadra con il miglior piazzamento avanzerà alla Final Four. Le partite si giocheranno il 21 e il 25 maggio.

Il tabellone del 2° turno Nazionale dei Playoff di Serie C

Juventus U23-Carrarese

Catania-Avellino

Benevento-Torres

L. R. Vicenza-Padova

Tabellone Final Four Playoff di Serie C

Vincente Catania-Avellino – Vincente L.R. Vicenza-Padova

Vincente Juventus U23-Carrarese – Vincente Benevento-Torres

Finale Playoff Serie C

Vincente semifinale A-

Vincente Semifinale B

