Playoff Serie B, Salerno-Viola: la presentazione del match e dove vederlo

La Myenergy Viola Reggio Calabria ritrova finalmente il basket giocato. Inizia il Playoff promozione, conquistato con onore e sacrificio. Alle ore 20.30 di mercoledì 8 maggio 2024 Capitan Binelli e soci giocheranno gara uno del quarto di finale Playoff in casa della Power Basket Salerno.

Appuntamento impegnativo ed appetitoso per i ragazzi di Coach Cigarini che dovranno provare a riscattarsi dopo la doppia sfida persa contro la Power Basket durante il Play-In-Gold. Al Palasilvestri, il team allenato dal Coach argentino Farabello vinse 96 a 90 all’overtime. Reggio ha perso anche la seconda sfida, giocata al PalaCalafiore 16 giorni orsono che ha significato, però, la qualificazione alla postseason, complici i favorevoli risultati arrivati dagli altri campi.

L’avversario: Salerno punta forte sulla tecnica ed efficacia del confermatissimo condottiero Lucas Chaves, atleta nativo di Bahia Blanca, come Manu Ginobili. Nicola Mei, match winner di gara due è giocatore esperto e pungente al tiro. Uchenna Ani, ex Avellino, è la rivelazione assoluta per crescita e capacità balistiche. Roster lungo ed impegnativo dunque da affrontare: c’è anche un vecchio pallino del basket mercato neroarancio, il play-guardia Basile, il lungo Misolic, l’ex play della Dierre Marco Manisi ma anche un ex. I campani, infatti, possono vantare sull’estro e l’esperienza di Bruno Duranti, uno dei giocatori più rappresentativi dell’annata Pallacanestro Viola di tre stagioni orsono, terminata con la conquista del Playoff. I lunghi Misolic e Zanini, il duttile Zampa ed il tiratore Favaretto completano uno dei roster più forti del campionato.

Serve la massima concentrazione, concretezza e determinazione in casa Myenergy: nulla è impossibile e la gioventù ed esuberanza del giovane gruppo reggino hanno, più volte in stagione sorpreso e strabiliato. Arbitrano i signori Daniele Barbagallo di Acireale e Matteo Filesi di Chiaramonte Gulfi.

Dove vedere il match

Come di consueto, anche per Salerno-Viola, StrettoWeb seguirà la gara con il proprio LIVE testuale. La partita verrà trasmessa sulla pagina ufficiale del club ospitante e ricondivisa sull’official page della Pallacanestro Viola.

