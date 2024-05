StrettoWeb

La costa tirrenica del vibonese è già pronta ad accogliere i turisti per questa nuova stagione estiva 2024. Pizzo Calabro, in particolare, diventa meta imperdibile per chi, venendo da fuori, decide di trascorrere qualche giorno in relax. Non solo mare dunque, ma anche gastronomia e tanta storia da conoscere nel borgo incastonato nella famosa Costa degli Dei. Alle telecamere di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, cittadini e primi turisti raccontano le loro impressioni circa la stagione che sta per aprirsi. Vediamo insieme cos’hanno da dirci!

Pizzo Calabro si prepara ad accogliere i primi turisti | INTERVISTE

