Piromalli e Sparacino pronti a conquistare il teatro “Cilea” di Reggio Calabria

“E’ una commedia brillante, con una compagnia di artisti altrettanto brillanti ed affiatati ma, soprattutto, è una storia che fa tanto ridere”.

Presenta così la sua nuova “creatura teatrale” Alessandro Sparacino, attore e autore di razza che torna a Reggio Calabria, sabato 4 Maggio alle ore 20,45, al teatro “Francesco Cilea” con la pièce “Un Piano perfetto” (altro evento di punta del cartellone dell’Officina dell’Arte) e ne cura anche la regia. Insieme ai formidabili attori Peppe Piromalli, Angelo Abela, Evelina Fidone, Donata Minardo e Magda Foti, il siciliano doc, figlio d’arte la cui bravura è riconosciuta in tutta Italia (ricordiamo il papà Giorgio Sparacino, noto ed indimenticabile attore e regista scomparso nel 2019), debutterà proprio in riva allo Stretto con una commedia che, dopo la tappa reggina, toccherà in lungo e largo la Penisola per tutto l’anno.

“Il punto forte di questa storia è la risata che esplode a causa di una strana situazione – ci svela l’attore -. Il tutto ruota intorno ad un matrimonio che dovrebbe avvenire ma poi, per varie vicissitudini non avviene e l’amicizia tra due cugini fotografi. In questo testo che ho scritto io, ho cucito addosso ad ogni interprete il proprio personaggio perché non c’è miglior vestito se non quello fatto su di te con l’ago dell’anima. In pochissimo tempo, abbiamo montato, costruito, modellato una commedia ricca di suspense e divertimento che piacerà al pubblico, ovviamente parte integrante in questa mia nuova avventura”.

La bravura di Sparacino è riconosciuta dal Belpaese come lo è quella di Peppe Piromalli con il quale è nato un legame forte non solo sul palco ma, anche nella vita.

“E’ sempre un piacere tornare qui e calcare il palco della massima culla dell’arte reggina è un’emozione forte. Non vedo l’ora di riabbracciare il pubblico di Reggio insieme ad un cast affiatato, unito e talentuoso – aggiunge il regista -. Con Peppe c’è un feeling, una connessione di intenti che resci ad instaurare con pochi, è un lupo del mestiere e ha il dono dell’ospitalità. Chi viene all’Officina dell’Arte, chi ha il privilegio di farne parte, si sente a casa. Piromalli non è solo un bravo interprete, è un uomo altruista e coraggioso che ha lottato per tirare fuori la bellezza e la purezza di questo mestiere”.

Entusiasta e sicuro che regalerà al suo pubblico una bellissima serata, il direttore artistico dell’Oda che aggiunge: “Tutti i progressi di un artista avvengono al di fuori della zona di comfort e io, mi metto sempre alla prova, perché se non rischi non vivi completamente – afferma Piromalli -. Quando sei sul paco, fai parte di una squadra e Alessandro ha messo insieme una compagnia di versatili attori che dimostrano come l’unione serve per fare qualcosa di più grande di quanto ognuno di noi possa raggiungere individualmente”.

