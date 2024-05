Piccoli giocatori crescono: successo per il progetto “Baby Futsal” a Lamezia

StrettoWeb

Nei giorni scorsi si è svolta a Lamezia la manifestazione finale del progetto “Baby Futsal”, un’iniziativa di calcio a 5 promossa dalla T&T Royal Lamezia presso la scuola elementare Perri-Pitagora. Le due classi coinvolte sono state due terze (sez. F e G). I bambini, accompagnati dai propri genitori, hanno partecipato con entusiasmo a giochi ed esercizi, culminati con una partita finale. Le giocatrici della Royal, Aliotta e De Sarro, hanno mostrato grande capacità nel coinvolgere i bambini, trasmettendo loro l’amore per il calcio a 5 e i valori del fair play tra gli atleti e le squadre.

La manifestazione si è conclusa con abbracci, consegna di attestati e magliette, regali molto apprezzati dai bambini. La classe terza G ha donato alla Società un quadretto in legno come segno di gratitudine per l’esperienza vissuta. Un plauso a tutti i bambini e un ringraziamento alle maestre che hanno contribuito al successo del progetto 2023/2024.

