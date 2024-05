Picchia la moglie che finisce in ospedale: arrestato 35enne nel cosentino

StrettoWeb

Un altro episodio di violenza che si consuma tra le mura domestiche: un uomo di 35 anni ha aggredito la moglie fino a mandarla all’ospedale. E’ accaduto a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, dove i carabinieri della compagnia di Cosenza hanno arrestato in flagranza di reato il marito della vittima. A lanciare l’allarme è stata la stessa donna che ha allertato i Carabinieri; quest’ultimi sono tempestivamente intervenuti appena ricevuta la telefonata.

Giunti sul posto, hanno individuato l’uomo, vicino alla sua abitazione, che tentava di darsi alla fuga. Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna, trovata in evidente stato di agitazione, era stata poco prima offesa e aggredita dal marito, tanto da doversi recare in ospedale per le cure del caso. Da una prima ricostruzione, gli inquirenti hanno accertato che non era la prima volta che subiva simili violenze e vessazioni. Il 35enne dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.