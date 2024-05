Piano casa, Germanà (Lega): “dall’Unione Europea nuove tasse, da Salvini meno burocrazia”

StrettoWeb

“Via libera in CdM al piano salva-casa del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Mentre in Europa, per cambiare interni non abbastanza ‘green’, si sono inventati una nuova tassa, grazie a Salvini si regolarizzeranno tutte le piccole irregolarità interne nelle proprietà di milioni di italiani“. Così in una nota il senatore Nino Germanà, segretario della Lega in commissione Lavori pubblici a Palazzo Madama e candidato alle prossime elezioni europee per la circoscrizione Isole.

“Bruxelles tassa e complica la vita ai cittadini, Salvini e la Lega, con il decreto salva-casa, tagliano la burocrazia e tutelano gli italiani”, conclude Germanà.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.